Genesis показал концепт автомобиля для путешественников с собаками

Южнокорейский премиальный бренд анонсировал новый концепт, который в скором времени сможет превратить электрический GV70 в роскошную карету для домашних животных. Концепт-кар получил название Genesis X Dog. В задней части салона оборудован специальный модуль, в котором питомец будет комфортно себя чувствовать во время путешествия.

© Quto.ru

Исследования показали, что собаки меньше волнуются в электромобилях благодаря отсутствию громких звуков двигателя. Поэтому Genesis оборудовал именно электрическую модель GV70. В багажнике установлен большой модуль, в котором есть всё необходимое для ухода за питомцем: подогреваемая подушка, встроенный душ, аудиосистема Bluetooth, отсеки для хранения, выдвижной пандус и розетки 230 В для подключения дополнительных аксессуаров. Компания даже создала индивидуальные кожаные ошейники и шлейки Genesis.

В, систему встроенного душа входит насадка, а также электрический фена, чтобы быстрее высушивать шерсть. Во время долгих поездок можно успокоить своего питомца благодаря внутренней подсветке, которая переключается между 100 различными цветами.

© Genesis

© Genesis

© Genesis

Этим летом Genesis планирует продемонстрировать концепт в отдельных шоурумах. И, если интерес к нему будет достаточно велик, в будущем производитель выпустит подобный модуль в качестве дополнительной опции.

Genesis — не первый производитель, который заботится о питомцах, стараясь тем самым привлечь к своим автомобилям аудиторию с домашними животными. Так, режим Dog Mode от Tesla уже копируют многие другие бренды. Honda и Ford выпустили специальные аксессуары для перевозки собак.