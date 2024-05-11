В Китае начались продажи автомобиля BYD с внешностью от экс-дизайнера Audi

Компания BYD официально представила в Китае долгожданный кроссовер Sea Lion 07. Автомобиль предлагается в четырёх комплектациях стоимостью от 189 800 юаней (26 250 долларов). Кроссовер получил стильные и модные дизайнерские элементы: выдвижные дверные ручки, соединённые задние фонари, спойлер в стиле «утиного хвоста». Дизайн новинки разработан под руководством Вольфганга Эггера, который ранее работал в Audi, а теперь занимает пост главного дизайнера BYD. На китайском рынке Sea Lion 07 составит конкуренцию Tesla Model Y.

© Quto.ru

BYD Sea Lion 07 основан на концепт-каре Ocean-X, который продолжает язык дизайна BYD Seal. Несмотря на внешнее сходство с седаном, производитель интегрировал в Sea Lion 07 множество инноваций. Главное отличие — новая платформа e-Platform 3.0 Evo с улучшенной интеграцией силового агрегата и возможностями зарядки.

Автомобиль оснащён самым высокооборотистым в мире серийным электромотором (23 000 об/мин), развивающим максимальную скорость 225 км/ч. На выбор предлагаются три варианта силовых агрегатов: одномоторная установка с автономностью в 550 км и отдачей в 231 л.с., версию с запасом хода в 610 км и мощностью в 313 л.с., а также полноприводный вариант на 530 «лошадей». Разгон до 100 км/ч составляет всего 4,4 секунды.

© BYD

© BYD

© BYD

Sea Lion 07 — первый автомобиль BYD, оснащённый системой ADAS DiPilot 100 God's Eye с 12 ультразвуковыми радарами, 5 радарами на миллиметровых волнах и 11 камерами. Системы помощи водителю уровня L2 включают в себя помощь при движении по полосе, адаптивный круиз-контроль, помощь при сходе с полосы движения, распознавание дорожных знаков и интеллектуальный контроль скорости.

Габариты модели составляют 4830/1925/1620 мм, колёсная база — 2930 мм. Объём багажника — 500 л.

Внутри BYD Sea Lion 07 оснащён физическими кнопками для основных элементов управления, проекционным дисплеем, центральным экраном диагональю 15,6 дюйма, атмосферным освещением на 128 цветов, 12 колонками аудиосистемы Dynaudio, блоком питания для ноутбука, системой караоке и бесключевым доступом NFC.