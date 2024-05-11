В Россию вернулся самый компактный кроссовер

В России начались продажи нового автомобиля Honda CR-V шестого поколения. Иномарку можно купить за 3,4 – 3,8 млн рублей, продаются как гибридные, так и бензиновые модели. Об этом сообщает издание «Автоновости дня».

Дилер из Владивостока предлагает под заказ машину стоимостью в 3,5 млн рублей. Данный CR-V имеет передний привод и гибридный мотор в 204 л.с.

В комплектацию входят датчики давления в шинах, датчики дождя и света, электропривод багажника, адаптивные светодиодные фары, камера кругового обзора.

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Также машина имеет кожаный руль с мультифункцией и обогревом, подогрев и вентиляцию передних кресел, ионизатор и очиститель воздуха, комплекс систем активной и пассивной безопасности Honda Sensing L2.

Бензиновый CR-V с передним приводом стоит 3,6 млн рублей. Это цена автосалона в Благовещенске. Машина оборудована 1,5-литровым турбомотором на 193 л.с.

Полноприводные версии обойдутся от 3 816 601 рубля.