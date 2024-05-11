Tank выпустит флагманскую модель 800

По словам директора по развитию Great Wall Motor Ли Руйфенга, Tank 800 должен появиться в конце 2024 года. Это будет самый большой внедорожник марки GWM Tank. Впервые автомобиль был замечен на Шанхайском автосалоне в 2021 году, с тех пор о нём почти ничего не было слышно, пока в начале этого года не появились шпионские снимки. Они демонстрируют, что внедорожник почти не отличается от прототипа, показанного несколько лет назад.

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Нынешним флагманом Tank является модель 700 Hi4-T. Следующая главная модель бренда, предположительно, дебютирует в качестве PHEV. Силовой агрегат, скорее всего, будет таким же. Это означает, что плагин-гибридная система Hi4-T будет построена на базе двигателя 3.0T V6, а не 2.0T, как в остальной модельной линейке. В Tank 700 Hi4-T двигатель сочетается с электромотором P2, обеспечивая суммарную мощность 523 л.с. Автомобиль использует 9-ступенчатый «автомат», оптимизированный для гибридов. Передний электромотор выдаёт 163 л.с, второй — добавляет ещё 360 л.с.

Габариты Tank 800 пока не названы, но это будет большой внедорожник, длина которого, вероятно, составит 5,2 м. Внешне он похож на увеличенную в размерах модель Tank 500.

© Car News China

© Car News China

© Car News China

© Car News China

Судя по шпионским снимкам, интерьер тоже похож на Tank 500: массивный переключатель скоростей и вращающийся селектор режимов движения, много хромированной отделки. Не исключено, что Tank 800 будет шести- или семиместным.

Цены, скорее всего, будут начинаться от 500 тыс. юаней (69 200 долларов). Благодаря пневматической подвеске и двойным поперечным рычагам спереди и сзади, Tank 800 должен обладать хорошей проходимостью.