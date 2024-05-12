В России мгновенно распродают Lada Granta с японским автоматом

Официально старт продаж двухпедальных седанов и лифтбеков состоялся месяц назад, но у дилеров такие машины начали появляться только что. Автоэксперт Максим Кадаков выяснил: даже в Тольятти приобрести Lada Granta с японским автоматом непросто — первую (очень небольшую) партию машин раскупили буквально за час. Когда завод отгрузит новую порцию, в автосалоне не знают.

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Дилер Lada подтвердил, что рекомендуемые розничные цены соблюдаются: седан с классическим автоматом стоит 1 177 000 рублей, лифтбек — 1 249 000 рублей. Разница с прайс-листами на официальном сайте марки чисто символическая. Кстати новые лифтбеки с японской трансмиссией очевидцы ещё не фотографировали: вероятно, пока завод отгружает седаны.

АвтоВАЗ предупредил, что запаса «санкционных» автоматов Jatco хватит примерно на пять тысяч машин, причём часть не попадут в свободную продажу и будут выкуплены социальными службами. В прошлые годы такого задела хватило бы на год, но в текущих реалиях у двухпедальной «Гранты» и близко нет конкурентов, а потому машины рискуют стать дефицитом. Дилеры предлагают оставлять заявки и вставать в очередь.

У Lada Granta с 4-ступенчатым автоматом остаётся проверенный 16-клапанный «атмосферник» объёмом 1,6 литра. Переплата за трансмиссию Jatco относительно 5-ступенчатой тольяттинской «механики» — около 150 тысяч рублей. Выбирать комплектацию не придётся: седаны доступны в исполнении Comfort Plus, лифтбеки — в варианте #Club.