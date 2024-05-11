Владельцы Lada Vesta NG столкнулись с проблемой

Некоторые владельцы обнаружили, что во время мойки автомобиля вода просачивается в салон через боковые зеркала. Исправить проблему могут в дилерском центре, сообщает «Lada. Онлайн».

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Издание пишет, что в процессе мойки, вода просачивается через треугольные заглушки зеркал. Если такая проблема возникла, необходимо обратиться в дилерский центр. Специалисты обработают технологические отверстия дверей герметиком. Для этого потребуется снять зеркало.

При этом «Lada. Онлайн» отмечает, что ряд дилеров отказались решать проблему на условиях гарантии. Они ссылаются на сервисные рекомендации, которые ограничивают давление при мойке автомобиля 2,1 барами.

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