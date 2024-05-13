В России заметили электрический хэтчбек Chery eQ1

Источники портала «Китайские автомобили» сообщают, что на улицах Москвы стали появляться небольшие хэтчбеки с эмблемой qq. Это двухдверный электрический хэтчбек eQ1 от китайской марки Chery. По размерам автомобиль немного превышает Smart ForTwo, при этом китайский хэтчбек номинально предназначен для четырёх человек. Габариты составляют 3200 мм в длину, 1670 мм в ширину, 1550 мм в высоту, колёсная база — 2150 мм. Дорожный просвет зависит от модификации и варьируется от 120 до 135 мм.

© Quto.ru

Chery eQ1 уже был представлен дилерам марки, в компании сообщали, что рассматривают возможность вывода модели на российский рынок. Машина, встреченная на столичных улицах, принадлежит представительству марки. Судя по всему, машину активно изучают в городских условиях.

Модель eQ1 может оснащаться двумя разными электромоторами: на 41 л.с. или 49 л.с. Разгон до 50 км/ч составляет 6 с вне зависимости от мотора. На ускорение с 50 до 80 км/ч уйдёт 7 с. Максимальная скорость составляет 100 км/ч.

Внутри автомобиль выполнен в минималистичном дизайне. Небольшой дисплей выполняет роль приборного щитка, дисплей побольше — мультимедиа. Между креслами, обшитых экокожей, отсутствует подлокотник и нет большой консоли, но есть беспроводная зарядка и единственная физическая кнопка — «аварийка».

Предполагается, что на втором ряду должны поместиться ещё два человека ростом до 170 см. В багажнике есть место только для зонта или небольшого пакета.

© Китайские автомобили

© Китайские автомобили

© Китайские автомобили

© Китайские автомобили

© Китайские автомобили

© Китайские автомобили

© Китайские автомобили

Вряд ли это та самая версия, которая может появиться в продаже в России. Скорее всего, автомобиль немного трансформируется перед выходом на рынок, однако изменения, вероятно, будут косметические.

В КНР Chery eQ1 продаётся по цене от 65 до 94 тыс. юаней (830 тыс.−1,2 млн рублей). В России, вероятно, ценник будет выше — от 1,7 до 2,5 млн рублей. Официальных заявлений о перспективах модели в России в представительстве Chery давно не делали.