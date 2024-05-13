Депутат опубликовал перечень запрещенных при вождении авто лекарств

Водителям запрещено употреблять многие лекарства перед тем, как сесть за руль. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, опубликовал в своем Telegram-канале список запрещенных препаратов.

© Российская Газета

"По запросу Минздрав прислал перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем нежелательно или вообще запрещено. Ознакомьтесь, скачайте, положите в "бардачок", друзья и коллеги. Пригодится", - написал депутат.

Всего в перечне 71 препарат. Среди них - корвалол, валокордин, афобазол, аспирин, борная кислота и другие.