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Депутат Нилов опубликовал перечень запрещенных при вождении авто лекарств

Водителям запрещено употреблять многие лекарства перед тем, как сесть за руль. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, опубликовал в своем Telegram-канале список запрещенных препаратов.

Депутат опубликовал перечень запрещенных при вождении авто лекарств
© Российская Газета
"По запросу Минздрав прислал перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем нежелательно или вообще запрещено. Ознакомьтесь, скачайте, положите в "бардачок", друзья и коллеги. Пригодится", - написал депутат.

Всего в перечне 71 препарат. Среди них - корвалол, валокордин, афобазол, аспирин, борная кислота и другие.

"Лучше это знать, чтобы случайно, из-за одной-единственной безобидной таблетки не лишиться права управления транспортным средством", - добавил Нилов.
Автоновости
Ярослав Нилов
Госдума