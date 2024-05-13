General Motors прекращает выпуск Chevrolet Malibu

Концерн General Motors подтвердил: производство четырёхдверки Malibu прекратится в ноябре. Представитель автогиганта заявил, что после девяти поколений и продаж более десяти миллионов экземпляров модель отправят в отставку, чтобы облегчить переоснащение завода в штате Канзас под электромобили. По данным Detroit News, место бывшего бестселлера Chevrolet займёт городской электрокар Bolt.

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Ради переоборудования завода General Motors придётся потеснить ещё одну модель: в январе приостановят производство Cadillac XT4. Однако никаких апгрейдов не запланировано: кроссовер вернётся на конвейер в конце 2025 года в неизменном виде. После отставки Chevrolet Malibu единственной легковушкой в американской гамме останется Corvette.

Malibu — один из ветеранов модельной линейки Chevrolet. С 1964 года это название использовалось для топовых Chevelle, с 1978 по 1983 год в гамме была отдельная модель. Возродить Malibu решились в 1997 году, и в 2000-е годы бизнес-седан был очень успешным: ежегодно покупателей находили по 200 тысяч машин. Однако в прошлом году спрос снизился до 130 тысяч штук, и в обновление GM решил не вкладываться.

За пределами Северной Америки у Chevrolet остались седаны. К примеру, тот же Malibu выпускается в Узбекистане и Китае, но на важнейшем рынке в КНР продажи стремительно падают. Ещё «глобальным» является седан Monza — его можно считать неофициальным преемником знакомого россиянам Chevrolet Cruze. В американской гамме GM легковушки останутся только у Cadillac.