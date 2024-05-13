В Узбекистан приехал 900-сильный «Гелик» 6х6 за 1,8 млн долларов

Блогеры запечатлели на улицах Ташкента Mansory Gronos 6x6 — новейший пикап от именитого ателье. Основой послужил актуальный Mercedes-AMG G 63, но перечень доработок внушителен — добавлен третий ведущий мост, сзади появилась грузовая платформа, изменена кинематика дверей, заново спроектирована подвеска, усилена трансмиссия, а двигатель форсирован до 900 сил.

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Премьера шестиколёсного «Гроноса» состоялась в феврале, и тогда же было объявлено: тираж составит десять экземпляров. По данным блогеров, за вездеход потребовалось выложить 1,8 миллиона долларов (165 миллионов рублей), причём Узбекистан может быть не конечной точкой.

Эксклюзивных элементов у трёхосного «Гелика» достаточно: «суицидальные» задние двери, растянутый почти на 140 сантиметров кузов, специальные 20-дюймовые диски и «грязевые» шины с высоким профилем. Салон обшит ярко-голубой стеганой кожей, на потолке — звёздное небо, всюду вставки из карбона. Задний диван уступил место раздельным креслам.

На бездорожье вездеходу могут помочь две дополнительные блокировки (межосевая и межколёсная на третьей оси), а на крайний случай есть заводская лебёдка. Правда, увидеть Mansory Gronos 6x6 на реальном офф-роуде вряд ли удастся: слишком дорогой и редкий получился внедорожник. В какие страны ушли оставшиеся девять суперпикапов не уточняется.