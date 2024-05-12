США решили до 100% повысить тарифы на вооз китайских электромобилей

Администрация президента США Джо Байдена намерена значительно повысить тарифы на китайские электромобили (EV) и другие товары, работающие на чистой энергии, пишут СМИ. Эти предстоящие тарифы, о которых, как ожидается, будет объявлено во вторник, по словам журналистов, означают «отход от политики бывшего президента страны».

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Чиновники готовятся к четырехкратному увеличению тарифов на китайские электромобили, причем ставки вырастут примерно до 100% с существующих 25%. Этот шаг направлен на устранение «опасений по поводу растущего экспорта Китаем товаров, работающих на чистой энергии, которые представляют собой конкурентную угрозу для зарождающихся американских отраслей».

Существующий 25-процентный тариф на китайские электромобили фактически препятствует их выходу на рынок США, что побуждает к принятию более жестких мер по выравниванию «игрового поля», пишут СМИ.

Интересно, что решение может быть принято на фоне эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем, причем центральным полем битвы становится торговая политика.