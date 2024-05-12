Volkswagen предложил для Multivan спальное место и мебель

Компания Volkswagen предложила спальное место и мебель для модели Multivan. Весной 2024 года Volkswagen представил новый кемпер California, в основу которого легла коммерческая модель актуального поколения T7 Multivan. Машина получила подъемную крышу с палаткой, трансформируемый салон, небольшую встроенную кухню с раковиной, плитой и множеством ящиков для хранения. Но для тех, кому такая роскошь не нужна, немецкий автопроизводитель теперь подготовил опциональный комплект Good Night Package для базового микроавтобуса.

© Motor.ru

Главным элементом является складная кровать, которая устанавливается поверх сложенных кресел и крепится к элементам кузова. Спальное место, состоящее из решетчатого каркаса и матраса длиной 2,02 метра и шириной 1,21 метра, позволяет организовать кровать на двух взрослых человек.

Её можно расположить как поверх сложенных кресел, так и в пустом салоне, что позволит использовать пространство под кроватью в качестве места для хранения вещей. В сложенном виде кровать располагается за сиденьями второго ряда или над сложенными креслами третьего ряда. Шторы можно прикрепить к ветровому, заднему и боковым стеклам с помощью встроенных магнитов или пластиковых вкладышей. Если Multivan оснащен опциональной панорамной стеклянной крышей, её также можно затемнить шторкой.

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

На передних боковых окнах устанавливают вентиляционные решётки, у которых с помощью электрических стеклоподъёмников можно регулировать количество свежего воздуха, поступающего в салон в ночное время. За 2868 евро можно приобрести базовый вариант Good Night Package с перечисленными опциями, а за 3356 евро дополнительно покупатели получат комплект раскладной мебели, включающий в себя стол и два стула.