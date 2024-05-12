Volkswagen предложил для Multivan спальное место и мебель
Компания Volkswagen предложила спальное место и мебель для модели Multivan. Весной 2024 года Volkswagen представил новый кемпер California, в основу которого легла коммерческая модель актуального поколения T7 Multivan. Машина получила подъемную крышу с палаткой, трансформируемый салон, небольшую встроенную кухню с раковиной, плитой и множеством ящиков для хранения. Но для тех, кому такая роскошь не нужна, немецкий автопроизводитель теперь подготовил опциональный комплект Good Night Package для базового микроавтобуса.
Главным элементом является складная кровать, которая устанавливается поверх сложенных кресел и крепится к элементам кузова. Спальное место, состоящее из решетчатого каркаса и матраса длиной 2,02 метра и шириной 1,21 метра, позволяет организовать кровать на двух взрослых человек.
Её можно расположить как поверх сложенных кресел, так и в пустом салоне, что позволит использовать пространство под кроватью в качестве места для хранения вещей. В сложенном виде кровать располагается за сиденьями второго ряда или над сложенными креслами третьего ряда. Шторы можно прикрепить к ветровому, заднему и боковым стеклам с помощью встроенных магнитов или пластиковых вкладышей. Если Multivan оснащен опциональной панорамной стеклянной крышей, её также можно затемнить шторкой.
На передних боковых окнах устанавливают вентиляционные решётки, у которых с помощью электрических стеклоподъёмников можно регулировать количество свежего воздуха, поступающего в салон в ночное время. За 2868 евро можно приобрести базовый вариант Good Night Package с перечисленными опциями, а за 3356 евро дополнительно покупатели получат комплект раскладной мебели, включающий в себя стол и два стула.