Электроседан Porsche Taycan Turbo GT превратили в машину безопасности автогонок. В марте 2024 года компания Porsche представила Taycan Turbo GT — электрический седан оказался самой мощной моделью в истории немецкой марки. Комбинированная отдача его силовой установки в режиме овербуста достигает 1108 лошадиных сил, а улучшенная аэродинамика позволили машине оказаться самым быстрым четырёхдверным автомобилем на легендарной «Нордшляйфе». Эти достижения превратили новинку в машину безопасности чемпионата мира по гонкам электромобилей в классе Formula E.

© Motor.ru

Taycan Turbo GT в эксклюзивном цвете кузова Purple Sky Metallic, оснащённый опциональным пакетом Weissach, будет выполнять роль основной машины, а электромобиль в оттенке Shade Green Metallic с четырёхместным салоном станет запасной машиной безопасности.

С технической точки зрения Porsche останутся стандартными, однако ряд изменений в седаны всё-таки был внесён — машины получили встроенную систему пожаротушения, бортовую радиосвязь и сигнальную светотехнику с блоками управления.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

Внутри можно найти гоночные сиденья и многоточечные ремни безопасности. Обслуживанием Taycan Turbo GT на этапах Formula E займутся специалисты немецкой гоночной команды Manthey Racing, которая работает с Porsche. Эти же инженеры и модернизировали седаны для работы в гонках.