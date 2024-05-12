Irmscher сделал дерзкий «спортивный» микроавтобус Opel Vivaro

Ателье Irmscher выпустило дерзкий «спортивный» микроавтобус Opel Vivaro. Немецкое ателье Irmscher, которое специализируется на доработке автомобилей марки Opel, вернулось к своим истокам. После того, как компания представила проект Irmscher is3 Black Phantom 2.0, призванный отметить 55-летие компании, в руках специалистов вновь оказался Opel Vivaro. Микроавтобус получил изменения во внешности, которые амбициозно позиционируются не просто так тюнинг, а как рестайлинг текущего поколения модели от независимого ателье.

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Для автомобиля предложена накладка на передний бампер с интегрированным спойлером, новые пороги, а также накладка на задний бампер с имитацией диффузора. Ко всему этому набору прилагается новый задний спойлер.

Заявлено, что все детали продуты в аэродинамической трубе и не ухудшают характеристики модели. Дополняют облик коммерческих моделей Opel новые 20-дюймовые колёса Heli Star или Hydra Star чёрного цвета, которые можно заменить 18- или 19-дюймовыми дисками.

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Irmscher отмечает, что благодаря обширным доработкам мощность двигателя была увеличена до 200 лошадиных сил, а крутящий момент — до 450 Нм, но в детали проведённого вмешательства тюнеры не вдаются. Какая модификация была взята за основу, тоже не сообщается.