Бывший завод Michelin займется выпуском резиновой крошки

Реализацией проекта займётся компания «Давыдово» — это новое юрлицо, которое ведёт деятельность на базе предприятия Michelin. Напомним, что российские активы последнего некоторое время назад были приобретены российскими инвесторами.

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На сегодняшний момент компания успела запустить несколько профильных цехов, где ведутся переработка, рециклинг и восстановление шин. А впереди площадку ждёт строительство полноценного завода полного цикла по переработке покрышек.

Он сможет выпускать около 15 000 тонн резиновой крошки ежегодно. В запуск нового производства будет вложено 244 миллиона рублей. Из них 150 миллионов — это льготный заём от Фонда развития промышленности Московской области.

Резиновая крошка активно используется при благоустройстве территорий как покрытие спортивных, детских и других площадок. Кроме того, из этого материала производятся шумозащитные панели.

И продолжая шинную тему. От автомобилиста, приехавшего на шиномонтаж, ничего не требуется. Поэтому можно налить чашечку кофе... Вот только попить кофе можно когда угодно, а в мастерской, как считает редакция Quto, надо быть бдительным.