Бывший завод Michelin займется выпуском резиновой крошки

Бывший завод Michelin займётся выпуском резиновой крошки
Реализацией проекта займётся компания «Давыдово» — это новое юрлицо, которое ведёт деятельность на базе предприятия Michelin. Напомним, что российские активы последнего некоторое время назад были приобретены российскими инвесторами.
На сегодняшний момент компания успела запустить несколько профильных цехов, где ведутся переработка, рециклинг и восстановление шин. А впереди площадку ждёт строительство полноценного завода полного цикла по переработке покрышек.
Он сможет выпускать около 15 000 тонн резиновой крошки ежегодно. В запуск нового производства будет вложено 244 миллиона рублей. Из них 150 миллионов — это льготный заём от Фонда развития промышленности Московской области.
Резиновая крошка активно используется при благоустройстве территорий как покрытие спортивных, детских и других площадок. Кроме того, из этого материала производятся шумозащитные панели.
И продолжая шинную тему. От автомобилиста, приехавшего на шиномонтаж, ничего не требуется. Поэтому можно налить чашечку кофе... Вот только попить кофе можно когда угодно, а в мастерской, как считает редакция Quto, надо быть бдительным.