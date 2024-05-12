АвтоВАЗ тестирует Chery, которые будут собирать в России: фото. В Сети появились снимки паркетников Tiggo 7 Pro на внутризаводских номерах Lada. Из открытых источников можно узнать: обе машины зарегистрированы на АО АвтоВАЗ, а страховка действует с июня 2023 года. Интересно, что у Chery сохранены логотипы и заводская решётка радиатора с хитрым сетчатым узором. На отечественных автомобилях XCITE эти элементы поменяются.

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Первый показ XCITE X-Cross 7 состоялся месяц назад, начало продаж было запланировано на апрель, но дилеры до сих пор не получили ни одну партию машин. Изначально автомобили должны были называться Lada, но в итоге АвтоВАЗу пришлось создать отдельную марку.

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По технике X-Cross 7 окажется идентичен Chery Tiggo 7 Pro, а изменения во внешности будут из области декора. Китайская марка уже убрала из российской гаммы «обычный» Tiggo 7 Pro: его заменила более продвинутая версия с приставкой Max. Таким образом, на рынке не будут предлагать два одинаковых автомобиля под разными марками: для XCITE выделена отдельная ниша.

Первые тесты Chery Tiggo 7 Pro на АвтоВАЗе начались ещё прошлой осенью, но по неофициальным данным проект буксует из-за того, что китайская сторона недовольна активностью российского автогиганта вокруг темы повышения утильсбора. Пока компания Chery импортирует все свои автомобили в Россию, и нововведение может ударить по продажам.