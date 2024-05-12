У Zeekr появится упрощенный минивэн 009 с семиместным салоном. В открытой базе Минпромторга КНР появились сертификационные документы на «девятку» с задним приводом и трёхрядным салоном по схеме 2 + 2 + 3. В настоящий момент все Zeekr 009 полноприводные, покупатель может выбирать между четырьмя (2 + 2) или шестью (2 + 2 + 2) посадочными местами. Техника тоже поменяется: будут доступны по два варианта задних и передних электромоторов.

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В настоящий момент цены на Zeekr 009 стартуют с 500 тысяч юаней (70 тыс. $), но после отказа от двухмоторной силовой установки минивэн подешевеет. Сертифицированы две версии с задним приводом: одна разовьёт 272 лошадиные силы, вторая — 340 лошадиных сил. Таким образом, рассматривается вариант с новым электродвигателем от моделей 007 и Mix.

Полноприводные «девятки» тоже обновятся. Сейчас у таких минивэнов одинаковые электромоторы по 272 силы, то есть совокупная мощность составляет 544 лошадиные силы. Эту модификацию из гаммы исключат: базовый двухмоторный Zeekr 009 разовьёт 612 лошадиных сил (272 л.с. + 340 л.с.), топ-версия получит инфернальную 789-сильную установку (367 л.с. + 422 л.с.). Самый мощный вариант пока предлагает только для четырёхместной VIP-версии Glory.

В базе Минпромторга Китая не указываются тип и ёмкость тяговой батареи, но можно не сомневаться: аккумуляторы тоже поменяются. Сейчас Zeekr 009 оснащается батареями на 108, 116 или 140 киловатт-часов, а запас хода по щадящему циклу CLTC составляет 702 или 822 километра соответственно.