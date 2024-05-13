Наследник кроссовера Ford EcoSport: первые изображения

Компания Ford готовит к премьере наследника своего компактного кроссовера EcoSport, а пока мы, пользуясь имеющейся информацией, составили собственное представление о внешности грядущей новинки.

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Модель EcoSport выпускается с 2003 года, первое поколение было создано в бразильском центре разработки на базе европейского компактвэна Fusion первого поколения и продавалось исключительно в странах Латинской Америки. Начиная со второй генерации, премьера которой состоялась в 2012 году, модель стала глобальной. Добралась она и до России, кроссовер даже выпускался в Набережных Челнах на совместном предприятии Ford Sollers с 2014 по 2019 годы, а в 2016 году онлайн-журнал kolesa.ru провёл тест-драйв паркетника. После нескольких обновлений, наиболее существенное из которы﻿х произошло в 2017 году, эта модель выпускалась и до последнего времени. Однако уже скоро ему на смену должен прийти совершенно новый автомобиль, каким он будет?

Сейчас у нас в распоряжении есть патентное изображение кроссовера с видом в три четверти спереди. По нему видно, что дизайн станет более взрослым и будет решён в стиле некоторых последних новинок компании Ford, среди которых Mondeo и Edge последних поколений. Передняя часть практически вертикальная, решётка объединена с габаритными огнями, выполненными в виде нескольких горизонтальных полосок с каждой стороны. Основные блоки фар по последней моде сделаны отдельными и расположены чуть ниже в бампере.

Передние стойки будут скрытыми, а крыша может быть выполнена контрастной, на что намекает разъём в задних стойках. Кроссовер получит традиционные дверные ручки под «естественный хват», а из особенностей боковин можно отметить дугообразную выштамповку над задними колёсными арками. Изображений задней части пока нет, можем лишь предположить, что она также будет выполнена в стилистике новых моделей Ford и получит созвучные передней оптике горизонтальные светодиодные полоски габаритных огней.

В начале этого года стало известно о сворачивании производства модели Ecosport в Европе из-за падения спроса. Изначально предполагалось, что прямого наследника у него не будет, а его место займёт схожий по габаритам кроссовер Puma. Однако появившееся не так давно патентное изображение говорит о том, что Ford всё же готовит новый компактный паркетник. Ожидается, что он будет предлагаться с различными типами силовых установок — как с двигателями внутреннего сгорания, так и полностью электрическими.

Премьера новинки ожидается ближе к 2025 году.

Напомним, недавно на европейский рынок вышел электрический кроссовер Ford Explorer.