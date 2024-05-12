В России оценили в рублях юбилейный тягач МАЗ к 80-летию завода. На сайтах бесплатных объявлений появились лимитированные грузовики с индексом «5440». От обычных двухосных магистральных тягачей МАЗ новинка отличается безальтернативным бордовым цветом кабины, специальным обвесом, декалями на стенках спальника, а также китайской начинкой: под капотом 14,9-литровый дизель Weichai мощностью 453 силы в связке с «роботом» Fast Gear.

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Фотографий «живых» МАЗ-5440 в юбилейном варианте нет: только компьютерный рендер на фоне «Москва Сити». Но Минский автозавод указывает, что тягач получил светодиодную оптику, улучшенные боковые зеркала, другой бампер с оптимизированными щитками, отличился увеличенным объёмом топливных баков и максимальным оснащением. Тираж спецверсии — 80 экземпляров.

С завода на грузовик установлены кресла повышенной комфортности на пневмоподвеске, кондиционер, холодильник, мультируль, предпусковой подогреватель, отопитель кабины, а спальник рассчитан на двоих. Техника тоже оригинальная: 453-сильный 14,9-литровый дизель Weichai в связке с роботизированной коробкой передач Fast Gear. Большинство МАЗ-5440 на «механике» c менее объёмными и мощными двигателями.

За юбилейный МАЗ хотят выручить 8 150 000 рублей: дилер утверждает, что даже в таком варианте белорусский грузовик на треть дешевле российского бестселлера сегмента Citrak C7H. Однако другие МАЗ-5440 ещё доступнее: согласившись на обычную версию, можно сэкономить от 0,7 до 2,0 миллиона рублей.