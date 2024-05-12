Нидерландцы скрестили коробку передач PDK с классическими Porsche

Нидерландское ателье KCPerformance скрестило коробку PDK с классическими Porsche. Рестомоды на базе спорткаров Porsche 911 в наши дни строят все кому не лень, но и в этой нише нашлись мастера, которые смогли удивить рынок. Компания KCPerformance анонсировала проект по доработке классических немецких двухдверок с двигателем воздушного охлаждения, которые предлагают оснастить фирменной роботизированной трансмиссией PDK. «Робот» обычно сочетается только с современными моторами, но некоторые ноу-хау смогли подружить его и с древним по нынешним меркам двигателем.

© Motor.ru

Компания KCPerformance разрабатывает и изготавливает собственную переходную пластину для соединения двигателя и трансмиссии, устанавливает новый маховик со встроенным датчиком положения коленчатого вала и корпусом дроссельной заслонки с электронным управлением. Сама дроссельная заслонка является деталью Porsche, но использует педаль от BMW 3 Series в кузове E90.

В дополнение к электронной дроссельной заслонке KCPerformance оснащает двигатель современным впрыском топлива и электронным зажиганием, а также несколькими другими датчиками. Тюнеры готовы залить любую программу управления двигателем и коробкой передач, обеспечив как плавные реакции, так и максимально агрессивные настройки в духе GT3 RS.

© KCPerformance

© KCPerformance

© KCPerformance

© KCPerformance

© KCPerformance

© KCPerformance

© KCPerformance

Если нужно сохранить салон в первозданном виде, KCPerformance может оставить оригинальный рычаг переключения передач Tiptronic или установить более современный селектор PDK, а если поставить современный руль, то можно пользоваться и подрулевыми лепестками. На реализацию первой машины с PDK у ателье ушло 1500 часов, но теперь конвертация клиентских машин займёт гораздо меньше времени. Дёшево это не будет — установка роботизированной коробки передач на классический Porsche 911 обойдётся в 50 000 евро.