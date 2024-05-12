Покупателей спорткара Nissan GT-R Nismo лишили карбоновых кресел

Как известно, Nissan объявил, что GT-R снимут с производства в 2025 году — модель поколения R35 отправится в отставку спустя 18 лет на конвейере. По этому случаю японский автопроизводитель в очередной раз обновил свой спорткар, но фанаты купе смогут воспользоваться новыми возможностями не на всех рынках. Так, Nissan GT-R Nismo в США не получит лёгкие кресла Recaro Podium из углеволокна, которые не соответствуют североамериканским стандартам безопасности.

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Лёгкая и тонкая конструкция кресел Recaro Podium как раз и стала проблемой — сиденья из пластика, армированного углеродным волокном, не имеют встроенных подушек безопасности, что больше не позволяет их использовать в современных автомобилях.

Сиденья некоторых других спорткаров, например, Porsche 911 GT3 RS, также имеют карбоновый каркас, но они обтянуты толстой кожей, под которой скрываются подушки безопасности. В Recaro Podium ложемент с несколькими отверстиями отвечает за форму сиденья, а относительно тонкие амортизирующие подушечки призваны обеспечить видимость комфорта, но добавление подушек безопасности потребовало бы кардинально сменить конструкцию.

При этом Recaro Podium являются не только самыми лёгкими креслами в своей нише на рынке, но и единственными в автопроме, которые сертифицированы и для дорог общего пользования, и имеют омологацию Международной автофедерации FIA для использования в гонках.