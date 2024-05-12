Главный лимузин и главный седан в России обновились. Что о них известно

В начале мая текущего года отечественный производитель Aurus, который находится под контролем НАМИ, официально представил обновленные версии седана и лимузина Senat 2024 модельного года.

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Обновленные седан и лимузин Aurus Senat, после полученного рестайлинга, имеют значительные отличия от актуальной версии. Автомобили теперь строятся на новой архитектуре, была полностью переработана задняя и передняя часть автомобиля. Капот стал легче, была видоизменена решетка радиатора, фары были заменены спереди на матричные светодиодные, задние фонари теперь светодиодные.

Салон семейства Aurus Senat также получил значимые изменения, теперь автомобили оснащаются цифровым зеркалом заднего вида, камерами кругового обзора, функцией ночного видения и распознавания, контролем за усталостью водителя, мультимедийная система также теперь устанавливается инновационная NAMI MM-System.

Была переработана подвеска, тормозная система, трансмиссия, система подачи топлива и ряд других опций.

Несмотря на большое количество изменений, Aurus Senat по-прежнему комплектуется 4,4-литровым бензиновым силовым агрегатом, мощностью 598 лошадиных сил, трансмиссия автоматическая девятиступенчатая КАТЕ.

Напомним, что в недавнем времени сообщалось о том, что автомобили марки Aurus будут собираться на автомобильном заводе в Санкт-Петербурге, который ранее принадлежал концерну Toyota. В 2022 году автомобильный завод перешел во владение НАМИ. В настоящее время не сообщается о том, какие именно модели будут собираться в стенах данного автозавода. При этом в НАМИ ранее сообщали о том, что бренд Aurus в скором времени пополнится линейкой бюджетных автомобилей, нацеленных на массовый сегмент.