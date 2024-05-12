Возрожденный спорткар Honda Prelude: все характеристики и цены

Японский портал BestCarWeb узнал подробности о перспективном купе. Инсайдеры утверждают: премьера состоится во втором полугодии 2025-го, стартовая цена в Японии составит 4,2 миллиона йен (27 тысяч долларов). По габаритам Honda Prelude практически повторит Subaru BRZ и Toyota GR86: длина составит 4,3 метра, ширина — 1,8 метра, высота — 1,3 метра. Силовая установка — HEV-гибрид.

По неофициальным данным, Honda сделает ставку на систему e:HEV с бензин-генератором объёмом 2,0 литра (156 сил, 186 Нм), а электромотор разовьёт 210 лошадиных сил. Альтернативы переднему приводу не будет. При этом Prelude отличится четырёхместным салоном по схеме 2+2, то есть традициям предшественников изменять не станут.

Интересно позиционирование Honda Prelude шестого поколения: японские журналисты говорят, что чистым спорткаром новинка не будет, скорее «свиданным автомобилем» и «специальным купе для взрослых». При этом даже топ-версия будет стоить около 4,5 миллиона йен (29 тысяч долларов), так что молодёжной аудитории гибрид может понравиться.

Honda официально подтвердила, что работает над возрождением Prelude. Одноимённый шоу-кар был показан прошлой осенью на автосалоне в Токио. Унификация с Civic и Accord может означать, что себестоимость проекта окажется невысокой. Можно не сомневаться: «шестой» Prelude предложат и с правым, и с левым рулём, а Северная Америка станет одним из ключевых рынков.