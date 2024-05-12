Ford решил отложить полный переход на электромобили

Мировой производитель легковых автомобилей Ford принял решение о переносе сроков массового выпуска электромобилей. Данное решение стало вынужденной мерой на фоне медленного развития инфраструктуры и низкого спроса во всем мире.

Новая стратегия автоконцерна Ford, срок действия которой озвучен до 2030 года, теперь предусматривает выпуск автомобилей, как с двигателями внутреннего сгорания, так и с электромоторами, ранее планировалась прекратить выпуск авто с ДВС. При этом в Ford сообщили о том, что спрос на электрифицированные автомобили все же есть, хоть и не большой.

Руководитель компании Ford заявил о том, что стратегия компания также может быть пересмотрена на фоне смены высокого спроса на гибридные или электромобили, в этом случае компания будет выпускать такие транспортные средства, которые пользуются спросом, подстраиваясь под покупателей.

Ford на протяжении последних нескольких лет производит поэтапную электрификацию выпускаемых автомобилей.

Так, например, модели S-Max/Galaxy, Fiesta, EcoSport, Ford Mondeo были сняты с производства с целью их замены электрифицированными транспортными средствами. В текущем году также прекратят выпускать Ford Focus.

В настоящее время не только автомобильный производитель Ford пересмотрел стратегию по выпуску транспортных средств в пользу гибридных моторов и двигателей внутреннего сгорания подстраиваясь под покупательский спрос. Причина низких продаж электромобилей во всем мире в первую очередь зависит от развитости инфраструктуры, также автомобили с электродвигателями в настоящее время стоят дороже чем с ДВС, практически отсутствуют сервисные центры по ремонту и обслуживанию, и это только малая часть того, почему водители не отдают свой выбор в пользу электрокаров.