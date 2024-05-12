Канал Carwow устроил очередную гонку, в которой встретились три непохожие друг на друга автомобиля. Супергибрид Lamborghini Revuelto вышел на старт вместе с бензиновыми спорткаром Audi R8 и универсалом BMW M3 Touring. Но если итальянская модель представлена стоковым вариантом, то обе немецких машины имеют не просто тюнинг, а очень серьёзные доработки, которые кратно увеличили отдачу мотора и вывели их на уровень чистокровного суперкара.

Новейший Lamborghini Revuelto оснащён 1015-сильной гибридной силовой установкой на 1062 Нм момента, в которой использованы атмосферный бензиновый 6,5-литровый V12, сразу три электромотора, 8-ступенчатая роботизированная коробка передач. Весит всё это 1772 килограмма.

Audi R8 оснащён 5,2-литровым V10, но если заводской вариант купе имеет атмосферный двигатель, то участвующий в гонке автомобиль получил две турбины. В итоге машина имеет уже 1000 лошадиных сил и 800 Нм, приходящиеся на массу 1580 килограммов.

Универсал BMW M3 под капотом имеет 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый турбомотор, отдачу которого за счёт доработок увеличили до 1000 сил и 1100 Нм. Весит «заряженный» Touring 1865 килограммов. Все участники гонки оснащены полным приводом и двухступенчатой трансмиссией — роботизированной или автоматической в зависимости от модели.