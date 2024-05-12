Объявлено название нового электрического кроссовера Lucid

В интернете появилась информация о возможном названии нового среднеразмерного электрического внедорожника от Lucid. В январе калифорнийский производитель электромобилей зарегистрировал торговую марку «Lucid Earth» в Патентном ведомстве и ведомстве по товарным знакам США (USPTO).

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Также Lucid зарегистрировал название «Earth Dream Edition», которое предположительно будет использоваться для обозначения одной из комплектаций предстоящего автомобиля, пишет SPEEDME.RU. На этой неделе генеральный директор Lucid, Питер Роулинсон, объявил, что производство нового массового среднеразмерного электрического внедорожника начнется с начальной ценой в районе 48 000 долларов и планируется к запуску в конце 2026 года.

Однако более детальная информация, включая официальное название модели, пока не была предоставлена. Хотя название «Earth» еще не было официально подтверждено как название третьей модели Lucid, есть все предпосылки предполагать его использование. Название соответствует стилю предыдущих моделей Lucid — седана Air и внедорожника Gravity.