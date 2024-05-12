Бюджетный китайский электрокар вышел лучше Ferrari и Porsche

В прошлом месяце мы упоминали, что автомобиль IM L6 проходил манёвр уклонения от столкновения с лосем на скорости 71 км/ч, но технически не смог достичь минимальной скорости в 72 км/ч для успешного прохождения теста, при том что автомобиль был ненагружен. Однако способности L6 были подтверждены благодаря водителю, который установил новый рекорд скорости. Конкретная скорость будет объявлена на презентации автомобиля 13 мая, но рекламные материалы указывают, что она превышает 85 км/ч, а рекорд был поставлен 22 апреля, пишет SPEEDME.RU.

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До этого рекорд держал Citroën Xantia Activa V6 с результатом 85 км/ч с 1999 года, который не смогли побить даже спортивные автомобили от Porsche и McLaren. Особенностью IM L6 является так называемое «цифровое шасси ящерицы», которое предоставляет трехосное управление движением автомобиля, включая вертикальное направление, и шесть степеней свободы. Время реакции системы на 30% быстрее по сравнению с обычными системами ESP.

IM утверждает, что их шасси предлагает уникальную систему управления на всех четырёх колёсах, которая обеспечивает высокую стабильность и улучшает управляемость автомобиля даже в экстремальных условиях. Заказы на IM L6 уже открыты, с ценами в диапазоне от 230 000 до 330 000 юаней (примерно 31 850-45 700 долларов США).

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Самая дорогая модификация оснащена инновационным аккумулятором Lightyear на 130 кВт/ч, который является первым в мире массово производимым полутвердотельным аккумулятором с запасом хода более 1000 км по китайскому циклу CLTC. В первые 23 часа после начала предварительных продаж компания получила более 10 000 заказов.