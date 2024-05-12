В России может появиться совершенно новый автобренд. Что о нем известно

Китайский автомобильный концерн Chery в недавнем времени зарегистрировал в России новую торговую марку, которая носит название Couggo.

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Данная марка в ближайшее время может стать одним их суббрендов Chery, под которым будут продаться легковые автомобили. Соответствующая заявка появилась на официальном сайте Роспатента.

Новая марка Couggo имеет прямое созвучие с кроссовером Chery Tiggo и скорее всего предназначена для моделей, входящих в данную линейку. Кроссоверы Chery Tiggo продаются на российском рынке на протяжении длительного времени и довольно положительно зарекомендовали себя. Возможно, новое название встанет в один ряд с суббрендами, которые специально выделены для российского рынка.

В настоящее время китайский автомобильный производитель Chery на российском рынке вывел в отдельные суббренды такие марки как Omoda, Exeed и Jaecoo, которые включают в себя разного класса и оснащения автомобили.

В линейке Chery Tiggo на данный момент на российском рынке представлены такие автомобили как: Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid, Tiggo 8 Pro e+ Hybrid, Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 8, Tiggo 7 Pro Max Plug-in Hybrid, Tiggo 7 Pro Max, а также Tiggo 4 Pro и Arrizo 8. В планах у производителя на текущий год привезти в Россию полностью электрифицированные версии кроссоверов Tiggo. Китайский производитель делает большие ставки на продажи электрифицированных версий автомобилей.

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Напомним, что бренд Chery, по итогам продаж прошлого месяца текущего года, занимает 9,39% от общего числа реализованных автомобилей в апреле. Всего по итогам месяца было реализовано 12 867 автомобилей марки. При этом по итогам прошлого года, Chery нарастил уровень продаж, в сравнение с показателями 2022 года, на 38,9% и вошел в ТОП-5 самых продаваемых автомобилей в России.