Китайцы сорвали премьеру молодежного кроссовера Ford

В открытой базе Минпромторга КНР появились фотографии и основные характеристики обновлённого Equator Sport. Модель продолжат собирать силами совместного предприятия Jiangling-Ford, причём гамма расширится: помимо обычной версии со 170-сильным турбомотором 1.5 появится заряжаемый гибрид с аккумуляторными батареями CATL и аналогичным бензиновым агрегатом в варианте форсировки 150 сил.

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Ford Equator Sport — китайская модель, которая доступна только с пятиместным салоном и передним приводом. После рестайлинга длина увеличится на 5,5 сантиметра за счёт другого обвеса. Поменяются бамперы, фары, решётка радиатора и диски. Маркеры обновлённого кроссовера — светодиодная лента ДХО во всю ширину кузова и традиционные фары (были двухъярусные).

Судя по имеющимся данным, базовый кроссовер по технике не поменяется, сохранив связку турбомотора 1.5 и 7-ступенчатого преселективного «робота». А вот гибрид будет другим: скорее всего, он получит силовую установку с вариатором E-CVT и отдельным электродвигателем. Расход топлива определённо снизится с нынешних 7,5 литра на 100 километров.

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В России дорестайлинговые Ford Equator Sport поставлялись, но из-за высокой цены массовыми такие машины не стали. Вряд ли расклад поменяется и после обновления. А вот в Китае появление «розеточной» гибридной версии может подстегнуть продажи в мегаполисах, ведь зелёные «электро» номера получить проще, чем традиционные синие.