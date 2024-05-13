Ожидаемый в России внедорожник BAIC BJ60: сверхэкономичная версия

На прошедшем Пекинском автосалоне был показан бензин-электрический вездеход с индексом «е». Презентация прошла незамеченной, а между тем доработок много: флагман Beijing получит другой салон с экранами а-ля LiXiang, оригинальный обвес и аэродинамичные колёсные диски. Подробностей о технике мало, но известно: расход топлива удастся снизить до 1,3 литра на 100 километров!

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В Китае Beijing BJ60 концерна BAIC доступен с бензиновым (2,0 литра, 266 сил) и дизельным (2,0 литра, 163 силы) турбомоторами, оба сочетаются с классическими автоматами, полным приводом с понижающей передачей. Для России рамный внедорожник давно подтверждён, но пока локальная презентация задерживается. А на родине марки на подходе гибрид.

Такой вариант легко опознать по решётке радиатора без U-образных вставок, оригинальным фарам и фонарям, переднему бамперу с вертикальными секциями дневных ходовых огней. Пяти- или семиместный салон тоже удивит: передняя панель перекроена, вместо одного тачскрина по центру — гигантский широкоформатный сенсорный дисплей в духе кроссоверов LiXiang!

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Из сертификационных документов известно, что гибридная силовая установка Magic Core будет состоять из 1,5-литрового турбомотора и электродвигателей. Автономность увеличится до 1200 километров, но такой результат явно будет достижим в идеальных условиях, ведь почти квадратный пятиметровый внедорожник снаряжённой массой под 2,5 тонны не может быть экономичным всегда.