Рамный внедорожник Leopard 8 от BYD впечатлил мощностью и массой

В открытой базе Минпромторга КНР появились характеристики второй модели Fang Cheng Bao (FCB). Фирма BYD сделала ставку на архитектуру DMO с гидропневматической подвеской, гибридная силовая установка состоит из двух электромоторов и 2,0-литрового бензин-генератора. Пиковая отдача системы — 952 лошадиные силы, а полная масса внедорожника — 3905 килограммов!

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FCB Leopard 8 показали на Пекинском автосалоне, так что внешность не секрет. Однако никакими параметрами «дочка» BYD не поделилась, так что утечка сертификационных документов — пока единственный источник информации. Длина/ширина/высота «восьмёрки» равны соответственно 5195/1994/1875 миллиметрам, колёсная база — 2920 миллиметров.

Хотя пиковая отдача силовой установки выдающаяся, Leopard 8 разменяет 100 км/ч с места за 4,8 секунды. Вероятно, всё дело в очень тяжёлых литий-железо-фосфатных батареях, хотя ёмкость не названа. Ожидается, что бензиновый 2,0-литровый турбомотор (272 силы) будет подключаться к передним колёсам только при интенсивном разгоне, а в большинстве режимов внедорожник разовьёт не 952, а 680 лошадиных сил.

От «младшего» Leopard 5 новинка будет отличаться трёхрядным салоном на шесть или семь человек. Что касается цены, то китайские журналисты предлагают ориентироваться на 500 тысяч юаней (70 тысяч долларов), то есть FCB Leopard 8 будет в полтора раза дороже FCB Leopard 5, но вдвое дороже Yangwang U8. Старт продаж ожидается в третьем квартале.