Появились фото обновленной версии Jetour Dashing

Благодаря сертификационным документам стали известны особенности кроссовера 2024 модельного года. Смелый дизайн с «потайными» двухъярусными фарами и модными выдвижными дверными ручками останется в прошлом: эпатажности у Jetour Dashing поубавится! Зато мощность базового 1,5-литрового турбомотора увеличится со 156 до 184 лошадиных сил, а ещё на подходе гибридная версия.

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Jetour Dashing встал на конвейер калининградского «Автотора» месяц назад, и российский завод связывает с моделью будущее: в планах на 2025 год сборка по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. Однако в Китае исходный кроссовер дебютировал ещё два года назад, поэтому обновление не за горами.

Спереди внешность поменяется радикально: кажется, что перед нами другой автомобиль! Однако новый передний бампер и консервативная светотехника увеличили длину всего на сантиметр, а сзади Jetour Dashing 2024 года и вовсе такой же, как и был. Интересен отказ от выдвижных дверных ручек: суббренд Chery идёт против тренда. Турбомотор объёмом 1,5 литра в Китае поменяется: на смену SQRE4T15C придёт более современный и тяговитый агрегат SQRG4J15.

Китайская премьера обновлённого Jetour Dashing наверняка состоится в ближайшие месяцы. Однако на российской версии это вряд ли скажется: у нас обновлять линейку с такой частотой не требуется. Сейчас базовый кроссовер c 6-ступенчатой «механикой» и двигателем 1.5 (147 сил) стоит от 2 489 900 рублей, но на машины 2023 года выпуска можно получить прямую скидку 250 тысяч рублей.