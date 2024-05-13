Китайцы подтвердили характеристики лифтбека-преемника Mazda6

В открытой базе Минпромторга КНР появились подробности о EZ-6 — пятидверке, которая будет выпускаться на совместном предприятии Changan-Mazda. По сути речь идёт о наследнике Mazda6: дизайнерское сходство стопроцентное! Однако с инженерной точки зрения Mazda EZ-6 — полный клон Shenlan SL03 и Qiyuan A07, значит шасси и силовую установку разработал китайский партнёр Changan.

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

Длина/ширина/высота Mazda EZ-6 равны соответственно 4921/1890/1485 миллиметрам, колёсная база — 2895 миллиметров. По расстоянию между осями разница с китайским исходником — всего полсантиметра, а силовая структура кузова общая. При взгляде сбоку сходство очевиднее всего, в чём убедились посетители Пекинского автосалона.

Базовый последовательный гибрид Mazda EZ-6 — это 1,5-литровый «атмосферник» (95 сил), электромотор на 218 лошадиных сил и литий-железо-фосфатная батарея под полом. Альтернатива — «чистый» электромобиль с аналогичным аккумулятором увеличенной ёмкости и электромотором на 258 лошадиных сил. В любом случае привод задний, а максимальная скорость составит 170 км/ч.

Больше подробностей о запасе хода, оснащении и срока выхода на рынок ожидается летом, когда Mazda EZ-6 встанет на конвейер китайского завода. А в течение года по такому же рецепту местный филиал Mazda сделает кроссовер Arata: его «донором» послужит Shenlan S7. Обе модели могут стать «глобальными».