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Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли второй раз за сутки

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту снова временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту, опубликованном в 07:12 мск.

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли второй раз за сутки
© ТАСС

Ранее в понедельник движение перекрывалось с 04:56 мск до 06:45 мск.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Автоновости
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