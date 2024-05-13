Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли второй раз за сутки

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту снова временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту, опубликованном в 07:12 мск.

Ранее в понедельник движение перекрывалось с 04:56 мск до 06:45 мск.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.