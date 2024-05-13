В России резко подорожал кроссовер Aurus Komendant: цена впечатляет

У официальных дилеров появились предложения на машины 2024 года выпуска. В наличии таких Aurus Komendant нет, однако под заказ кроссовер могут привезти за 50,4 миллиона рублей. Разница с «прошлогодними» аналогами — 2,3 миллиона рублей, но ещё три месяца назад «Комендант» стоил 35,3-41,5 миллиона рублей, значит удорожание составило как минимум 20 процентов!

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Серийная сборка Aurus Komendant стартовала в ноябре 2022 года, однако до сих пор кроссовер является эксклюзивом: в прошлом году в России встало на учёт всего 11 машин. Впрочем, официальная статистика не учитывает поставки в ведомственные гаражи, поэтому в реальности кроссоверов всё-таки продано больше.

С момента старта продаж Komendant подорожал почти в полтора раза, ведь в 2022 году стартовая цена составляла 33,7 миллиона рублей. Седан Aurus Senat немногим доступнее: машины 2024 года выпуска нужно заказывать, согласившись на цену 41-41,5 миллиона рублей. При этом обновлённый вариант, как у Владимира Путина, в свободной продаже пока не появился: придётся подождать до 2025-го.

Скоро Минпромторг обещает выпустить более доступный и массовый Aurus: его производство организуют на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. По косвенным признакам можно судить, что под маркой Aurus начнут выпускать китайский бизнес-седан, но восточный партнёр завода официально не называется.