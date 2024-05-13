Последние автомобили Chevrolet Lacetti раскупили за полчаса

Прощание с Chevrolet Lacetti должно было состояться ещё в начале года, однако на заводе UzAuto приняли решение продлить выпуск модели на несколько месяцев. Теперь седан действительно отправлен в отставку, и вся партия была распродана за полчаса.

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Старт продаж был объявлен 8 мая в 10 часов по ташкентскому времени, через 15 минут после этого автопроизводитель сообщил, что законтрактовано 4400 автомобилей из доступных 4500 машин. Ещё через двадцать минут вся партия была распродана.

"99.9% данных контрактов приходится на физические лица, законтрактовавших не более 1 автомобиля и прошедших авторизацию через систему One ID", - сообщили в UzAuto.

Chevrolet Lacetti можно было купить с атмосферником 1.5 литра мощностью 106 л.с. в паре с МКП или автоматом. Цена с механической коробкой составляла 143,6 млн сумов (1 040 000 рублей), версия с автоматической трансмиссией оценивалась в 167,4 млн сумов (1 212 000 рублей).

В единственной комплектации L-Style автомобиль оснащён кондиционером, подогревом передних сидений и лобового стекла, люком с электроприводом, двумя подушками безопасности, ABS, литыми дисками и рулём, отделанным кожей.

Отставка Chevrolet Lacetti после 21 года пребывания на конвейере позволит перераспределить мощности завода между другими моделями и освоить выпуск новых.