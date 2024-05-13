Минпром Китая раскрыл новую внешность Haval Raptor

В новой выкладке сертификатов новинок, готовящихся выйти на рынок, был обнаружен Haval Raptor. Да, внедорожник дебютировал совсем недавно, но доступен пока лишь с гибридной трансмиссией Hi4-T. Автомобиль на этих фото - "Раптор" без электрических надстроек. Кроме отличий во внешности он должен получить, как ожидается, и более привлекательный прайс.

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Главные отличия сосредоточены в передней части автомобиля: изменены фары и решётка радиатора. Традиционно "гриль" доступен в нескольких исполнениях: чёрном, серебристом и сером. Сзади изменён дизайн фонарей.

Согласно документации, под капотом негибридного Haval Raptor установлен двухлитровый турбомотор GW4N20A мощностью 238 л.с. Вероятно, он агрегатирован автоматической трансмиссией. Привод, как указывает шильдик, на пятой двери - полный.

Цены на гибрид в Китае составляют 165 800 - 192 800 юаней. Сколько будет стоить новый Raptor, пока неизвестно, предполагается, что экономия на электромоторе и батарее может составить около 30 тысяч юаней.

В конце апреля Haval провёл мировую премьеру нового поколения внедорожника H9, который до конца 2024 года появится в России у официальных дилеров.