Volkswagen добавил седану Polo связку турбомотора и автомата

В Южной Африке расширена гамма четырёхдверок: отныне покупатели могут выбирать между проверенным «атмосферником» 1.6 (110 сил, 152 Нм) и современным наддувным двигателем 1.0 (116 сил, 178 Нм). Трёхцилиндровый агрегат давно предлагался на Volkswagen Polo в Европе, но в развивающихся странах такой вариант был доступен только в Индии (на «родственной» модели Virtus).

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Покупателям из ЮАР придётся выложить за турбо-версию Volkswagen Polo как минимум 421 тысячу рэндов (2,1 миллиона рублей). За эти деньги у седана будет богатая комплектация Life и 6-ступенчатый автомат Tiptronic. Расход топлива в смешанном цикле составит 6,3 литра на 100 километров, а разгон 0-100 займёт 11,5 секунды.

Только с турбомотором доступна новая топ-комплектация Style с хромированным декором, 17-дюймовыми дисками, датчиком дождя, отделкой салона кожзаменителем и люком в крыше. За такой седан придётся заплатить 455 тысяч рэндов (2,26 миллиона рублей). Для сравнения базовый Volkswagen Polo на «механике» с «атмосферником» 1.6, кондиционером и упрощённой медиасистемой диагональю семь дюймов стоит 360,5 тысячи рэндов (1,8 миллиона рублей).

Полтора года назад босс Volkswagen предрёк «глобальному» Polo скорую отставку, но смягчение эконорм «Евро-7» позволило сохранить модель в линейке. Немецкий автопроизводитель подтвердил, что Polo останется в гамме до конца десятилетия и даже обновится, чтобы соответствовать веяниям времени.