Цифра дня: сколько Tesla потратит на быстрые зарядки для электрокаров

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Tesla Илона Маска, компания инвестирует полмиллиарда долларов в расширение сети станций быстрой зарядки электромобилей — озвученная сумма будет потрачена до конца 2024 года. При этом подразделение Supercharger автопроизводитель развивать не планирует: в начале мая в результате реструктуризации это направление лишилось нескольких топ-менеджеров и полтысячи рядовых сотрудников.

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Tesla, в отличие от других производителей электрокаров, изначально решила построить собственную сеть зарядных станций, и на сегодняшний день в США их больше, чем у всех других операторов вместе взятых. Еще два года назад Tesla пообещала открыть свои фирменные зарядные станции Supercharger для электромобилей других марок, а уже в 2023 году американский автопроизводитель достиг соответствующей договоренности с Ford, General Motors, Stellantis и другими концернами и брендами.

Однако в начале мая стало известно, что Tesla распустила практически всю команду подразделения Supercharger, отвечавшую за одноименную сеть станций быстрой зарядки. Автопроизводитель заверил, что полностью не отказывается от развития этого направления, однако темпы роста количества зарядок замедлятся.

Для того, чтобы владельцы электрокаров сторонних марок могли пользоваться зарядками Supercharger, машины должны быть оснащены разъемом стандарта NACS, который использует Tesla. Есть и альтернативный вариант: использование специального адаптера, который можно приобрести отдельно.