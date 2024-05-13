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Nissan попросил американских дилеров продавать машины в убыток

Причина необычного указания — стремление освободить склады для новых автомобилей 2025 модельного года. В США у дилеров Nissan рекордные запасы, и в головном офисе хотят решить эту проблему за счёт плана стимулирования продаж. Подробности соглашения не известны, но отныне автосалоны могут рекламировать автомобили дешевле рекомендуемой розничной цены.

Nissan попросил американских дилеров продавать машины в убыток
© Motor.ru

В памятке, попавшей журналистам, подтверждается, что линейку Nissan уходящего 2024 модельного года можно продавать с дисконтом до десяти процентов, а на некоторые модели, например, внедорожник Armada, скидка может составить 15 процентов. Впрочем, дилеры уже сообщили, что сэкономить при покупке спорткаров и американских бестселлеров не удастся.

В первую очередь дисконт предложат для редких комплектаций и неликвидных моделей. Конкретики пока нет, ведь автосалоны только получили письмо Nissan. Интересно, что американские дилеры страдают от затоваривания, хотя продажи Nissan растут: 2023 год японская марка завершила с прибавкой 22 процента, первый квартал 2024 года ещё успешнее (+8,5 процента).

Осенью американская линейка Nissan пополнится юбилейным спорткаром Z. Повод подходящий: 55-летие предтечи модели Datsun 240Z. По данным инсайдеров, декором дело не ограничится: Nissan может разработать для лимитированной спецверсии оригинальный обвес.

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