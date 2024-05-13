Nissan попросил американских дилеров продавать машины в убыток

Причина необычного указания — стремление освободить склады для новых автомобилей 2025 модельного года. В США у дилеров Nissan рекордные запасы, и в головном офисе хотят решить эту проблему за счёт плана стимулирования продаж. Подробности соглашения не известны, но отныне автосалоны могут рекламировать автомобили дешевле рекомендуемой розничной цены.

© Motor.ru

В памятке, попавшей журналистам, подтверждается, что линейку Nissan уходящего 2024 модельного года можно продавать с дисконтом до десяти процентов, а на некоторые модели, например, внедорожник Armada, скидка может составить 15 процентов. Впрочем, дилеры уже сообщили, что сэкономить при покупке спорткаров и американских бестселлеров не удастся.

В первую очередь дисконт предложат для редких комплектаций и неликвидных моделей. Конкретики пока нет, ведь автосалоны только получили письмо Nissan. Интересно, что американские дилеры страдают от затоваривания, хотя продажи Nissan растут: 2023 год японская марка завершила с прибавкой 22 процента, первый квартал 2024 года ещё успешнее (+8,5 процента).

Осенью американская линейка Nissan пополнится юбилейным спорткаром Z. Повод подходящий: 55-летие предтечи модели Datsun 240Z. По данным инсайдеров, декором дело не ограничится: Nissan может разработать для лимитированной спецверсии оригинальный обвес.