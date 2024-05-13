Появились подробности о новом конкуренте Tesla Model Y от Huawei и Avatr

Принадлежащая Changan и CATL китайская марка Avatr совместно с Huawei готовит новый среднеразмерный кроссовер Avatr 07. Новинку еще до официальной премьеры рассекретило Министерство промышленности и информационных технологий Китая.

Судя по документам, Avatr 07 будет доступен как в полностью электрическом исполнении, так и в EREV-версии с расширенным запасом хода и двигателем внутреннего сгорания, который никак не связан с колесами. Это среднеразмерный пятиместный кроссовер, призванный составить конкуренцию Tesla Model Y.

Длина кузова Avatr 07 составляет 4825 мм, ширина — 1980 мм, а высота — 1620 мм при колесной базе 2940 мм. Он на 75 мм длиннее, на 59 мм шире и на 4 мм ниже, чем Tesla Model Y. Кроссовер будет поставляться с колесами размером 255/50 R20 или 265/45 R21. В зависимости от силового агрегата его снаряженная масса варьируется от 2240 до 2434 кг.

Базовая электрическая версия Avatr 007 будет оснащаться установленным на задней оси электромотором XTDM39 пиковой мощностью 252 кВт (338 л.с.) от Deepal Technology, «дочки» Changan. За ее автономность отвечает литий-железо-фосфатный аккумулятор производства CATL. Максимальная скорость этой заднеприводной версии кроссовера будет достигать 200 км/ч.

Полноприводный электрический вариант получит электродвигатель XTDM39 от Deepal на задней оси и электродвигателем XYDM05 от Chongqing Tsingshan Industrial на передней. Их пиковая мощность составляет 188 кВт (256 л.с.) и 252 кВт (343 л.с.) соответственно. Суммарная мощность Avatr 07 достигает 440 кВт (598 л.с.). Питаться кроссовер будет от литий-железо-фосфатной батареи CATL, емкость которой не уточняется.

Что же касается EREV-версии Avatr 07, то ее заднеприводный вариант оснащен электродвигателем ATDM01 на задней оси мощностью 231 кВт (314 л.с.), 1,5-литровым 156-сильным ДВС JL469ZQ1 от Changan и литий-железо-фосфатным аккумулятором на 39 кВт*ч от CATL, обеспечивающим запас хода на «чистом» электричестве ло 188 км. А полноприводная модификация имеет два электродвигателя совокупной мощностью 362 кВт (492 л.с.) и может проехать на электротяге до 178 км. Максимальная скорость EREV-версии Avatr 07 ограничена на отметке 190 км/ч.

Премьера Avatr 07 на китайском рынке запланирована на третий квартал 2024 года. Стоимость кроссовера, как ожидается, будет варьироваться от 250 до 350 тыс. юаней (около 3,2-4,4 млн рублей по курсу).