Lamborghini записал звук двигателей суперкаров на виниловых пластинках

Автомобильный производитель Lamborghini решил увековечить звуки 12-цилиндровых двигателей с помощью винила. Бренд в сотрудничестве с Technics записал рев моторов дорогих суперкаров, говорится на сайте компании, производящей аудиотехнику.

© Unplash

Так, теперь указанные звуки можно будет услышать на проигрывателе виниловых пластинок. В общей сложности выпустили шесть пластинок, на которых записаны звуки таких машин, как 400GT 2+2, Miura SV, Countach 25th Anniversary, Diablo 6.0 SE, Murcielago LP 640 и Revuelto. Все пластинки оформили в виде колеса автомобилей.

© Technics

Виниловая пластинка отдельно продаваться не будет. Она будут идти в комплекте с виниловым проигрывателем от Technics, который оформлен в стилистике Lamborghini. Проигрыватель оценен в 1599 долларов (146 500 рублей). Мировые продажи новинки начнутся в июле текущего года.

Ранее «Известия» сообщили, что в России зафиксировано увеличение продаж музыкальной техники в 2023 году. Отмечалось, что спрос на винил-вертушки в среднем возрос в 1,6 раза. На некоторых площадках спрос на CD-плееры вырос в 12 раз. Кроме того, специалисты, опрошенные изданием, указали на увеличение интереса россиян к аудиокассетам и видеомагнитофонам VHS.