В Китае показали новый кроссовер Changan Deepal S05

Компания Changan готовит к выходу новый кроссовер Deepal, который будет доступен как в полностью электрическом исполнении, так и в EREV-версии с ДВС для выработки дополнительной электроэнергии. Это Deepal S05 (C857), обнаруженный накануне в базе Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Deepal S05 присоединится к выпущенным ранее Deepal SL03 и S7. Новая модель представляет собой компактный пятиместный кроссовер обтекаемой формы со скрытыми дверными ручками и светодиодной оптикой. Длина его кузова составляет 4620 мм, ширина — 1900 мм, а высота — 1600 мм при колесной базе 2880 мм.

Полностью электрическая версия Deepal S05 будет оснащаться электромотором XTDM40 мощностью 175 кВт (238 л.с.). А EREV-версия получит 1,5-литровый 98-сильный двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель XTDM38 мощностью 160 кВт (218 л.с.). Питаться автомобиль будет от литий-железо-фосфатного аккумулятора, емкость которого не раскрывается.

Официальный запуск нового кроссовера Changan ожидается в третьем квартале 2024 года. Точная дата его премьеры и стоимость пока неизвестны.