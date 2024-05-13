АвтоВАЗ поднял цены на большинство моделей Lada

Подорожание не коснулось лишь семейства Lada Vesta. Базовая версия седана Lada Granta тоже сохранила прежний ценник. Но уже вторая по старшинству комплектация — Classic — теперь будет предлагаться дилерами за 851 000 вместо прежних 799 900. Остальные исполнения также прибавили по 51 тысяче.

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Новая цена внедорожника Lada Niva Legend — 881 000 ₽ вместо прежних 829 900 ₽. Родственная Lada Niva Travel, до подорожания стоившая 1 198 900 ₽ отныне будет доступна за 1 250 000 ₽. Ну, а внедорожная Lada Niva Bronto теперь не купить дешевле, чем за 1 365 000 ₽ (было 1 303 900 ₽).

«К сожалению, себестоимость производства за последний период возросла, увеличились санкционные риски. Всё это создаёт предпосылки для пересмотра цен», — ранее прокомментировал грядущую смену ценников глава тольяттинского автогиганта Максим Соколов.

Между тем, у дилеров появились первые Lada Granta, оборудованные японским автоматом. АвтоВАЗ раскрыл комплектации и цены больше месяца назад, однако товарные экземпляры добрались до продавцов только сейчас. Они оборудованы 4-ступенчатой коробкой передач Jatco.