В России появится новый завод по выпуску грузовиков

Планируется, что предприятие будет выпускать широкую линейку грузового автотранспорта грузоподъёмностью от 2 до 15 тонн. Первенцем, который должен покинуть конвейер через 3 года, станет пятитонная модель. Ожидаемый объём производства — более 500 единиц комтранса ежегодно.

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Заявлено, что завод будет сразу своими силами делать рамы и сваривать кабины, из которых затем будут собираться готовые автомобили. На втором этапе владельцы бизнеса запустят цеха по производству собственных комплектующих, чтобы максимально повысить уровень локализации машин.

Логично предположить, что сами модели предоставит некий восточный партнёр, ведь самим разработать столь широкую линейку коммерческого транспорта просто невозможно. Однако, кто выступает компаньоном, новосибирский холдинг «Тренд»

Между тем, в России появился новый автобренд – Altai Trucks. Презентация новинок состоится на московской выставке COMvex (СТТ) через несколько недель. Под брендом Altai будет представлено несколько разных моделей — от малотоннажника до тяжёлого четырёхосного тягача.