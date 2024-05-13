Электрический универсал Zeekr 007: что о нем известно

В Китае уже запущено предсерийное производство нового электромобиля Zeekr — это универсал 007, также известный под кодовым обозначением CC1E. Информация о новинке держится в секрете, нет даже официальных тизеров, так что составить представление о том, как универсал будет выглядеть, можно по рендерам независимого художника, которые публикует CarNewsChina. Однако некоторые подробности инсайдерам все же удалось выяснить.

CarNewsChina предполагает, что универсал предложат в тех же модификациях, что и седан 007. То есть будет доступна литий-железо-фосфатная батарея емкостью 75 киловатт-часов либо 100-киловаттная батарея NMC. Версий будет несколько — с задним приводом и одним электромотором либо полным приводом и двухмоторной установкой. Запас хода — 870 километров.

© CarNewsChina со ссылкой на Sugar Design

Оснащен универсал будет наверняка не хуже седана, у которого есть 15-дюймовый OLED-экран мультимедийной системы на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8295, премиальная аудиосистема с 21 динамиком, а также комплекс электронных ассистентов.

На неофициальных рендерах универсал 007 изображен с дополнительным багажником на крыше, однако информации об аксессуарах для серийной модели пока нет.

С большой долей вероятности, с универсалом 007 марка Zeekr намерена завоевать европейский рынок, на котором автомобили с таким типом кузова пользуются популярностью. В Россию же Зикры поставляют полуофициально, то есть представительства у марки, принадлежащей холдингу Geely, в стране нет. Впрочем, это не помешало Zeekr выйти в лидеры сегмента электрокаров на российском рынке, обогнав даже те бренды, которые представлены у нас официально.

В соседней же Республике Беларусь уже наладили поставки электрокаров Zeekr по официальным каналам, а в Минске открыли первый дилерский центр. Электромобили марки адаптированы для местного климата и на них распространяется заводская гарантия сроком пять лет или 100 тысяч километров. Гарантия на батарею составляет восемь лет или 200 тысяч километров.