Porsche показала первый гибридный 911

Спорткар представят в конце нынешнего месяца. Он получит бензоэлектрическую систему на базе трёхлитрового «битурбооппозитника» и похвастает комбинированной отдачей в районе 480 лошадиных сил. Гибридный 911-й окажется всего лишь одной из версий двухдверки поколения 992, а не самостоятельной моделью. Позднее в гамме Porsche появятся и другие варианты — например, на базе топовых 911 Turbo и 911 Turbo S.

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Мировая премьера первого в истории Porsche 911 с гибридной силовой установкой состоится 28 мая. У нас по-прежнему нет никаких данных о его силовой установке, но есть время прохождения Северной петли Нюрбургринга — 7:16,934. Спорткар проехал трассу быстрее 911 Carrera S (450 л.с., 530 Нм) и BMW M4 CSL, результаты которых 7:30,41 и 7:18,137 соответственно. Однако уступил Porsche 718 Cayman GT4 RS — 7:09,300. Тестовое купе было оснащено стандартными дорожными шинами и опциональным аэродинамическим обвесом с фиксированным антикрылом.

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По словам автогонщика и амбассадора Porsche Йорга Бергмайстера, у гибрида лучше зацеп, больше мощности и спонтаннее реакции, что даёт ему неоспоримое преимущество на треке. Продавать спорткар будут не как самостоятельную модель, а как одну из модификаций нынешнего 911-го. Согласно слухам, основой его силовой установки станет «битурбооппозитник» 3.0, дополненный смонтированным на передней оси электромотором. Комбинированная отдача, опять же неофициально, приблизится к 480 лошадиным силам и стольким же ньютон-метрам крутящего момента.

В будущем у Porsche появятся и более мощные бензоэлектрические версии 911-го. К примеру, Autocar говорит, что на повестке есть запуск гибридных вариантов 911 Turbo и 911 Turbo S. О них, правда, тоже нет никакой детальной информации. По данным того же Autocar, отдача топовых спорткаров якобы превысит 800 лошадиных сил. При этом у 911 Turbo S сейчас в активе 650 «лошадок», а у просто Turbo — 580.