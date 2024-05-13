Эксперты рассказали, почему в Китае выпускают так много машин

Автопроизводители КНР выпускают в два раза больше машин, чем могут приобрести местные покупатели. Это обусловлено стремлением китайских властей поддержать своих автопроизводителей на мировой арене, а также их усилиями по поддержке экономического роста и сохранению рабочих мест, передает портал «Авто Mail.ru».

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Отмечается, что сегодня производственные мощности в Китае позволяют выпускать около 40 миллионов автомобилей в год, однако потребители в стране приобретают лишь около 22 миллионов машин в год.

«Поддержка правительства означает, что даже убыточные производители могут продолжать выпускать больше автомобилей. В 2023 году только четыре из 123 национальных автопроизводителей, выпускающих электромобили, продали более 400 000 машин», - пишет портал.

Подчеркивается, что среди таких фирм - BYD, Tesla, Aion и Wuling. Также сообщается, что некоторые чиновники КНР уже призвали к консолидации автомобильной промышленности.

Ранее сообщалось, что, по данным «Автостата», иномарки, произведенные в Европе, США, Южной Корее и Японии, больше не входят в топ-50 популярных моделей в России. Они перестали играть значимую роль на отечественном рынке, указало агентство.