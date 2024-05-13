Mercedes-Benz C-Class и GLC получили новую мультимедийную систему

Обновлённые версии двух моделей немецкой марки сейчас уже доступны для заказа на домашнем рынке, цены известны.

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Компания Mercedes-Benz представила актуальные седан и универсал C-Class (с заводским индексом W206) в феврале 2021 года, кроссовер GLC второго поколения дебютировал в начале лета 2022-го, а GLC Coupe присоединился к гамме в марте 2023-го. Отметим, по итогам продаж на европейском рынке в прошлом году обе модели показали прирост: по данным JATO Dynamics, «цешка» разошлась тиражом 79 655 экземпляров (на 10% больше, чем годом ранее), а выбор в пользу паркетника сделали 67 247 клиентов (на 39% больше).

Теперь немецкий производитель освежил пару родственных моделей. В ходе обновления Mercedes-Benz C-Class и GLC получили пересмотренную цветовую палитру. Так, для кроссовера стал доступен новый зелёный вариант Verde Silver Metallic, кроме того, обе модели теперь имеют в гамме дополнительный серый колер под названием Manufaktur Alpine Grey Uni.

В списке обновок также числится новая информационно-развлекательная система MBUX последнего поколения с оптимизированным интерфейсом. Эта мультимедиа поддерживает подключение к сети 5G и сторонние приложения (от игр до потоковой передачи видео и музыки), которые можно загрузить из Mercedes Me Store.

Новая фирменная информационно-развлекательная система использует искусственный интеллект для автоматизации ряда функций. К примеру, владельцы обновлённых моделей Mercedes-Benz могут настроить режим «Холодный день»: в этом случае будет автоматически включаться подогрев сидений, если температура «за бортом» ниже определённого уровня.

Ещё в списке новшеств посвежевших Mercedes-Benz C-Class и GLC числится варианта салона без кожаного чехла на рулевом колесе. То есть теперь клиенты смогут выбрать исполнение, у которого в интерьере не использована кожа в качестве материала для отделки. Помимо этого, автомобили могут использовать технологию цифровых ключей, то есть их можно отпирать, запирать и заводить с помощью смартфона.

Уже сейчас обновлённые версии двух моделей немецкой марки доступны для заказа на домашнем рынке. В Германии за седан Mercedes-Benz C-Class просят не менее 47 730 евро (эквивалентно примерно 4,72 млн рублей по текущему курсу), за универсал – не менее 49 515 евро (около 4,89 млн рублей). Стартовая стоимость посвежевшего кроссовера GLC составляет 59 809 евро (около 5,91 млн рублей), а у GLC Coupe – 62 594 евро (около 6,18 млн рублей).

Напомним, немецкая компания сейчас продолжает развивать свою полностью «зелёную» линейку. Недавней новинкой стала электрическая версия рамного внедорожника G-класса, которая получила длинное название Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology. Живая премьера прошла в рамках Пекинского автосалона в конце прошлого месяца. В продаже этот электромобиль появится во второй половине текущего года.