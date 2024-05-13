Представлен национальный вьетнамский кроссовер VinFast размером с «Оку»

На рынок Вьетнама выходит VinFast VF3 — это субкомпактный электрический кроссовер, рассчитанный на пять человек, который по габаритам сопоставим с «Окой». Уже открыт прием предварительных заказов: цены начинаются от 235 миллионов донгов, что в пересчете на рубли по курсу сегодняшнего дня составляет примерно 900 тысяч. Однако в эту стоимость не включена батарея, без которой машина не поедет, — ее нужно взять в аренду.

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Впервые VF3 показали почти год назад, теперь же модель стала серийной и поступила в дилерские центры. Кроссовер, длина которого составляет чуть больше 3,2 метра, а высота — 1,62 метра (для сравнения, габариты «Оки» — 3,2 и 1,4 метра соответственно), с 13 мая доступен для предварительного заказа. Цена указана без учета батареи, которую можно взять в аренду по подписке: стоимость варьируется в зависимости от количества пройденных километров в месяц.

© VinFast

© VinFast

У VF3 один электромотор в приводе задних колес, который развивает 44 лошадиные силы, а на одном заряде батареи емкостью 18,64 киловатт-часа он проезжает скромные 209 километров по циклу NEDC. Зарядка от 10 до 70 процентов займет 36 минут. Приводятся и другие характеристики, в частности, разгон с места до 50 километров в час — он занимает 5,3 секунды.

Из дополнительного оборудования для кроссовера заявлена информационно-развлекательная система с 10-дюймовым экраном, которая поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, а также 16-дюймовые колеса.

VF3 отобрал звание самой доступной модели у VF5 Plus, которая стоит 458 миллионов донгов (1,6 миллиона рублей). «Старший» кроссовер комплектуется 134-сильным электромотором и батарей емкостью 37,23 киловатт-часа. Запас хода — 300 километров по всё тому же устаревшему циклу NEDC.